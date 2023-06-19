الخارجية الفلسطينية: استخدام المروحيات في جنين تصعيد خطير واستخفاف بواشنطن

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، "عدوان الاحتلال المتواصل في جنين، وما نتج عنه من جرائم قتل خارج القانون، وعقوبات جماعية بشعة تشمل حياة المواطنين المدنيين العزل، وشلا لحركتهم وقدرتهم على الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومراكزهم الصحية".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمروحيات الحربية في الضفة الغربية "تصعيد خطير واستخفاف بالموقف الأميركي الداعي لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب".

فيما قررت السلطة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ في وقت لاحق اليوم، ردا على عدوان الاحتلال الذي لا يزال متواصلا منذ فجر اليوم على مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.

وصباح الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 37 برصاص قوات الاحتلال في جنين، خلال عدوان مستمر منذ الفجر، في حين أكد شهود عيان قصف بناية سكنية من قبل مروحية عسكرية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن "قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي بهدف القتل العمد، وكذلك المروحيات الحربية بما لذلك من دلالة واضحة على سياسة التصعيد الإسرائيلي الخطير".

وأضافت أن ما يجري "تصعيد خطير في ساحة الصراع (..) ومحاولة لتصدير أزمات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية".

وتابعت أن "استقبال مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف (تزور إسرائيل والضفة من 17 حتى 24 حزيران/ يونيو الجاري) بمزيد من القرارات الاستيطانية وجرائم القتل والاجتياحات كما يحصل في جنين، يعتبر استخفافًا بالموقف الأميركي الداعي لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب".

وطالبت الخارجية الفلسطينية "بموقف دولي وأميركي حازم يرتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا من استعمار استيطاني إحلالي وجرائم اضطهاد وقمع وتنكيل".

بدروه، غرد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، قائلا إن القيادة الفلسطينية قررت عقد اجتماع طارئ اليوم ردا على العملية الإسرائيلية في جنين.

وقال الشيخ عبر "تويتر"، إن "حربا شرسة ومفتوحة تشن ضد الشعب الفلسطيني سياسيا وأمنيا واقتصاديا من قبل قوات الاحتلال".

وأضاف: "نحن في أتون معركة شاملة على كل الجبهات تتطلب وحدة شعبنا في مواجهة هذا العدوان". ولفت إلى أن "قرارات غير مسبوقة وجب اتخاذها في اجتماع القيادة الطارئ برئاسة الرئيس".

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في جنين وغيرها من المدن الفلسطينية، وسط صمت دولي يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم.

وأضاف فتوح، في بيان، أن "شعبنا يواجه حكومة متطرفة هدفها القتل والدمار فقط، ومهاجمة المستشفيات والاعتداء على الطواقم الطبية".

وشدد على أنه "ما كان لهذه الجرائم أن تحدث دون تواطؤ وصمت دولي وازدواجية المعايير من المجتمع الدولي الذي يواصل الصمت".

وحمل المجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن تواصل هذه الجرائم، داعيا إلى محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمهم".