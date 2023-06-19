مواجهات واعتقالات بالضفة

نفذ فلسطينيون 22 عملا مقاوما، بالضفة الغربية والقدس، خلال 24 ساعة الأخيرة، بينها 6 عمليات إطلاق نار ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.

مواجهات ليلية مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا ن الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتركزت الاعتقالات التي طالت 14 فلسطينيا في محافظات، رام الله، ونابلس، والخليل، وطوباس وجنين.

ففي محافظة رام الله، داهمت قوات الاحتلال حارات مخيم الجلزون واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت عبيدة زياد، والفتى عبيدة غوانمة، وذلك بعد مداهمة منزليهما بالكلاب البوليسية وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسرى محررين وهم: عمار أسعد، ونبيل ذياب، وكرم التايه من بلدة بيتا جنوبي نابلس، بعد دهم منازلهم.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد رائد صبح من مخيم الفارعة، ومهدي الصرصور ورائد الصرصور من الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال عاصم جمال أبو الهيجا من جنين، وهو نجل القيادي الأسير جمال أبو الهيجا.

22 عملا مقاوما بالضفة والقدس

ونفذ فلسطينيون 22 عملا مقاوما، بالضفة الغربية والقدس، خلال 24 ساعة الأخيرة، بينها 6 عمليات إطلاق نار ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره اليومي تفجير عبوتين ناسفتين، وعملية إلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركبة لهم، إضافة إلى 11 نقطة مواجهة.

وتصدى مسلحون لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، بالرصاص الحي والعبوات الناسفة، إضافة إلى استهداف جنود الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري في جنين.

وفي أريحا، أطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال قرب حاجز الحمرا، إلى جانب استهداف جنود آخرين بالعبوات الناسفة والرصاص الحي قرب دوار المحاكم وخلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.