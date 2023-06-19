حملة فلسطينية لإطلاق سراح محرري وفاء الأحرار

دعت لجنة الطوارئ مصر للعمل بكافة الوسائل المتاحة لديهم لإجبار الاحتلال على الالتزام باتفاقية وفاء الأحرار وإعادة إطلاق سراحهم جميعًا في أقرب وقت.

أطلقت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، حملة فلسطينية من أجل تحرير الأسرى المحتجزون من محرري صفقة وفاء الأحرار.

ودعت لجنة الطوارئ مصر للعمل بكافة الوسائل المتاحة لديهم لإجبار الاحتلال على الالتزام باتفاقية وفاء الأحرار وإعادة إطلاق سراحهم جميعا في أقرب وقت.

وطالبت اللجنة والأسرى المحتجزون، اليوم الإثنين، في بيان ، أبناء الشعب الفلسطيني لمساندتهم في نضالهم المشروع لإنهاء احتجازهم.

ودعوا القادة الفلسطينيين سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى فصائل المقاومة، للاضطلاع بمسؤوليتهم والعمل الفعلي لإجبار الاحتلال على تحريرهم.

وجاء في بيان لجنة الطوارئ العليا: "في الذكرى التاسعة لخرق الاحتلال لاتفاقية تبادل الأسرى واختطافنا كرهائن تحت "تم إعادة الاعتقال"، ما ترتب عليه من آلام مستمرة لنا ولعائلاتنا، ونحن نقترب على عقد من الاحتجاز وانعدام أفق احترام الاحتلال لعهوده ومواثيقه".

وبالتالي أضفت اللجنة في البيان: "استمرار سيرنا في رحلة المجهول وما تتضمنه من أشباح المرض والموت، لا سيما وأن بيننا كبار السن ممن دخلوا العقد السادس والمرضى كذلك، وإننا نعلي صوتنا اليوم بمطلبنا الشرعي لإنهاء احتجازنا واختطافنا وإعادتنا إلى بيوتنا وإنهاء معاناة أهالينا ومعاناتنا".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 48 فلسطينيا أعاد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" التي حررت بموجبها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 1027 أسيرا عام 2011، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط.

وصادف، أمس الأحد، 18 حزيران/ يونيو، الذكرى السنوية التاسعة لإعادة الاحتلال اعتقال عشرات الأسرى المفرج عنهم في الصفقة.