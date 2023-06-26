مواجهات بالضفة واعتقالات طالت قيادات من حماس

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة الخليل فجرا، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت دون التبليغ عن إصابات.

مواجهات مع الاحتلال في الخليل (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من الفلسطينيين بينهم قيادات من حركة حماس.

اقتحامات ومواجهات في الخليل

داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من قيادات حركة حماس في مدينة الخليل، وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا واعتقلت بعضهم.

وعرف من بين المنازل المقتحمة فجر اليوم، منزل الشيخ عبد الخالق النتشة، والشيخ محمد جمال النتشة، وأنس رصرص، وفراس أبو شرخ، وعيسى الجعبري، ومحمود شبانة، ومنذر الجعبة ومازن النتشة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة فجرا، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت دون التبليغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال مصباح عمر البربراوي، وعلاء عمر البربراوي، وكلاهما من بلدة حلحلول، وذلك بعد توقيفهم بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل.

كما اعتقلت وسام عاطف سويلم بعد اقتحام منزله في مخيم العروب شمالي الخليل.

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رمانة

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، منتصف الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة رمانة قضاء جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية، ما أسفر عن اصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمدمع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال في وقت لاحق، بلدتي جلبون وفقوعة ، ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات زبوبا وفقوعة وجلبون، ونصبت حواجز على مدخلها وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم.

الاحتلال يعتقل شابا من عنبتا ويقتحم طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، شابا من بلدة عنبتا، كما اقتحمت مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر يوسف عبد الدايم، بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي داهمت المدينة ونشرت دورياتها في ضاحيتي ذنابة واكتابا ومخيمي طولكرم ونور شمس، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة، وسند رياض العمور من بلدة تقوع قضاء بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.