إصابات باعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين في ساعات متأخرة من الليل في اعتداءات للمستوطنين، جنوب نابلس، وشملت الاعتداءات رشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة، وكذلك رش ركاب بعض المركبات بغاز الفلفل.

واصلت عصابات المستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إذ تركزت الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين على الفلسطينيين في محافظة نابلس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في ساعات متأخرة من الليل في اعتداءات للمستوطنين، جنوب نابلس، وشملت الاعتداءات رشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة، وكذلك رش ركاب بعض المركبات بغاز الفلفل.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة بالقرب من قرية دوما، ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبة تعود لعائلة من قرية قصرة، وإصابة اثنين من ركابها، تم تقديم العلاج لهما ميدانيا.

وذكر أن مستوطنين لاحقوا مركبة قرب بلدة جماعين، ورشوا ركابها بغاز الفلفل، ما أدى لإصابتهم بحروق في العيون.

وهاجم عشرات المستوطنين في ساعات الليل، مركبات الفلسطينيين قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة البيرة، في كلا الاتجاهين، ومنعت الفلسطينيين من المرور.

يأتي ذلك في وقت، دعت عصابات المستوطنين للانتقام من الفلسطينيين في مدينة نابلس.

ونشرت مجموعات من المستوطنين، أمس الإثنين، ملصقات على الحواجز العسكرية الإسرائيلية تدعو للانتقام من الفلسطينيين في مدينة نابلس.

وأتت هذه المنشورات، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك علاقة مباشرة تجمع وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو مع المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات الجماعية على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.