إصابات في اعتداء للمستوطنين قرب الخليل

قالت مصادر محلية، إن مئات المستوطنين هاجموا المواطنين ومنازلهم في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي برضوض، إضافة إلى أضرارا بالمنازل.

أصيب، عدد من الفلسطينيين، برضوض، مساء الجمعة، في اعتداء للمستوطنين على المواطنين ومنازلهم شرق مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مئات المستوطنين هاجموا المواطنين ومنازلهم في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي برضوض، إضافة إلى أضرارا بالمنازل.

وأضافت أن هذه الهجمة التي طالت حارة الجعبري، ومحيط الحرم الابراهيمي الشريف، تزامنا مع زيارة بن غفير لمستوطنة كريات أربعة الجاثمة على أراضي المواطنين شرق الخليل.

واحتجزت قوات الاحتلال الناشط جمال سعيفان، ومنعته من توثيق وتصوير هذه الانتهاكات.

وفي وقت سابق الجمعة، اقتحم مستوطنون، نبع المياه في بلدة قريوت جنوب نابلس، فيما هاجمت قوات الاحتلال، الأهالي في البلدة، الذين تصدوا لهذا الهجوم.

وقال شهود عيان من البلدة، إن مستوطنين هاجموا نبع مياه يقع غرب البلدة، في محاولة للاستيلاء عليه، ما دفع المواطنين لمواجهتم.

وأشار شاهد إلى أن جنود الاحتلال أمنوا الحماية للمستوطنين، وأطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المستوطنون الاستيلاء على النبع، حيث قال الشهود إن المستوطنين حاولوا خلال السنوات الماضية احتلاله مرات عديدة.