مداهمات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأحد، الاقتحامات والمداهمات في الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، فلسطينيا من مدينة الخليل جنوب الضفة.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير نظمي حريز، بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلا، اليوم الأحد، شابين من بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عدنان وعلي أبو كافية، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

يأتي ذلك، فيما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل مدينة سلفيت الشمالي.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا وأوقف الجنود عددا من مركبات الفلسطينيين وفتشوها، ودققوا في بطاقات راكبيها، ما أدى لحدوث أزمة في المكان.

وأعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، عن مسؤوليتها، عن استهداف مستوطنة عناب شرقي مدينة طولكرم بالرصاص.

وقالت كتيبة طولكرم في بيان لها، إنها تمكنت فجر اليوم من توجيه ضربات مكثفة بوابل من الرصاص صوب مستوطنة عناب بشكل مباشر.

وأضافت الكتيبة، أنها استهدفت سيارة للمستوطنين في محيط المستوطنة، في ذات الوقت بوابل كثيف من الرصاص بشكل مباشر، مؤكدة "وقوع إصابات في صفوف المستوطنين".

وفي القدس، اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وتواصلت الدعوات المقدسية إلى تكثيف الحشد والرباط في القدس والمسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية.

وخلال أيام عيد الأضحى، أغلقت سلطات الاحتلال سبعة أبواب وأبقت على ثلاثة فقط مفتوحة، وهي حطة والسلسلة والمجلس، ضمن تضييقها على دخول المصلين.

وطال الإغلاق باب الأسباط، وذلك في تطورٍ خطير استهدف أحد أبواب الأقصى الكبيرة، وعرقل دخول كبار السن، نظرًا لتمكن المركبات من الوصول إليه.