السلطة الفلسطينية تقرر وقف الاتصالات واللقاءات مع الاحتلال

قررت السلطة الفلسطينية التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.

قررت السلطة الفلسطينية خلال اجتماع طارئ مساء الإثنين، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، وذلك إثر عدوان الاحتلال على مخيم جنين الذي أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة نحو 100 جريح بينهم 20 بحالة خطيرة.

والشهداء الثمانية هم: سميح فراس أبو الوفا (21 عاما)، وأوس هاني حنون (19 عاما)، وحسام أبو ذيبة (18 عاما)، ونور الدين حسام مرشود (16 عاما)، ومحمد مهند شامي (23 عاما)، وأحمد العامر (21 عاما)، وعلي هاني الغول (17 عاما)، ومجدي عرعراوي (17 عاما).

وجاء في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ "قررت القيادة الفلسطينية دعوة الأمناء العامين لاجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".

وأضاف "كما أكدت على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وأن مهمة السلطة بمؤسساتها المختلفة هي حماية الشعب الفلسطيني، ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال، مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

وورد في البيان "في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ، تعلن القيادة أن هذه التفاهمات لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة".

كما قررت السلطة الفلسطينية التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها؛ حسبما ورد في البيان.

في السياق، طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل العاجل، لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين.

وأكد أن "هذه الجريمة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة بتهجير أهالي المخيم، تضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم، المرة الأولى من أراضيهم التي اقتلعوا منها عام 1948 وتدمير قراهم ومدنهم، وما ارتكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم".

وشدد عباس على أن "التعامل مع حكومة الاحتلال بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحق شعبنا، يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم التي كان آخرها ما تقوم به الليلة بحق أهلنا في مخيم جنين".