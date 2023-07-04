إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمالي البيرة

أصيب شابان برصاص الاحتلال الحي، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على جنين.

أصيب شابان برصاص الاحتلال الحي، واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم، الثلاثاء، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الشابين أصيبا بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ووصفت حالتيهما بين متوسطة وخطيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد، من منطقة البالوع المجاورة، حيث توغلت الآليات العسكرية للاحتلال.

وطاردت قوات الاحتلال الشبان الذين خرجوا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وأسفر العدوان على جنين حتى هذه اللحظة، عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة المئات، وإحداث تدمير وخراب واسعين في ممتلكات المواطنين والبنية التحتية.

وفي اليومين الماضيين، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

ومساء أمس، الإثنين، اندلعت المواجهات على مدخل مدينتي رام الله والبيرة الشمالي، عقب مسيرة نظمها عشرات الفلسطينيين، وطلبة جامعات، تنديدا بالعملية العسكرية في مدينة ومخيم جنين.

ووفق الشهود، استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

بدورهم، رشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

واندلعت مواجهات مماثلة في حي باب الزاوية في مدينة الخليل، وعلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، ومدخل مدينة نابلس الجنوبي.