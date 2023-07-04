العدوان على جنين: مواجهات واعتقالات وإضراب بالضفة

شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة، طالت اعتقال 14 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، عقب دهم وتفتيش منازلهم وعبر الحواجز العسكرية المنتشرة بالضفة.

عم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، الضفة الغربية المحتلة التي شهدت مواجهات ليلية مع الاحتلال الإسرائيلي وذلك نصرة لمدينة جنين ومخيمها، حيث قمعت قوات الاحتلال المسيرات واعتقلت عددا من الشبان.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في عدد من المحافظات بالضفة الغربية، أبرزها نابلس وبيت لحم، ورام الله، والخليل، عن الإضراب الشامل تضامنا مع جنين ومخيمها.

وشل الإضراب مناحي الحياة كافة وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، وسط دعوات إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال والخروج بمسيرات غضب إسنادا لجنين ومخيمها.

وشهدت مناطق مختلفة في الضفة وقطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم، مسيرات ومواجهات مع الاحتلال.

يأتي ذلك، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة، طالت اعتقال 14 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، عقب دهم وتفتيش منازلهم وعبر الحواجز العسكرية المنتشرة بالضفة.

واندلعت مواجهات في بلدات وقرى ومدن بالضفة والقدس، نصرة ودعما لمدينة جنين التي تتعرض لعدوان واسع منذ فجر أمس الإثنين، فيما تواصل المقاومة في جنين تصديها لعدوان الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المؤدية إلى مخيم الجلزون، فيما أغلقت قوات أخرى مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بعد أن أغلقت مدخل أريحا الجنوبي.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الفلسطينيين من المرور في مخيم الجلزون بالبيرة، ما اضطرهم لسلوك طرق التفافية للوصول إلى أعمالهم.

وفي نابلس، أغلقت جرافة تابعة لجيش الاحتلال مدخل بلدة بيتا الرئيس بالسواتر الترابية، وشهد مدخل البلدة مواجهات مع قوات الاحتلال، ما أدى لإصابة 25 شابا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

أما في أريحا، أغلقت قوات الاحتلال مدخل أريحا الجنوبي أمام مركبات الفلسطينيين الداخلين إلى المدينة ومنعتهم من المرور نهائيا، عقب مواجهات عنيفة شهدتها المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين منذ فجر أمس الاثنين، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم، وأسفر العدوان حتى اللحظة عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة.