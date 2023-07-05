اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس، حيث تم استهداف القوات بإطلاق نار كثيف، بينما اندلعت اشتباكات عندما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال شارع إسعاد الطفولة قرب مخيم بلاطة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مع مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس، حيث تم استهداف القوات بإطلاق نار كثيف، بينما اندلعت اشتباكات عندما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال شارع إسعاد الطفولة قرب مخيم بلاطة.

واعتقلت قوات الاحتلال عضو مجلس اتحاد الطلبة بجامعة النجاح، عبد الله البيتاوي، عقب اقتحام منزله في منطقة الضاحية بنابلس، وكذلك المهندس نصر الخراز عقب اقتحام منزله في شارع بيكر بالمدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في نابلس وفتشتها وعاثت بها خرابا، وذلك بعد أن احتجزت قاطنيها لساعات وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية.

وفي ساعات متأخرة من الليل، أصيب، شاب برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر ومخيم العروب، وفي بلدة السموع ومخيم الفوار، وفي بلدة سعير وفي منطقة باب الزاوية في الخليل.

واستمرت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال لساعات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة السموع، عقب اقتحامها ومداهمة منزل عائلة الشهيد عبد الوهاب الخلايلة، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي محافظة رام الله، اندلعت مواجهات ليلية مع الاحتلال في ثلاث نقاط مواجهة بمناطق متفرقة من المحافظة.

وشهد محيط مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله نقطتي مواجهة، إذ دارت مواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة، تخللها اقتحام الاحتلال للمدخل وحي البالوع، وسط مواجهات مع عشرات الشبان.

ودارت مواجهات عنيفة في محيط مستوطنة "بيت إيل" من جهة مخيم الجلزون، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي على عشرات الشبان الذين أغلقوا الطرقات ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

واندلعت مواجهات في محيط معسكر "عوفر"، بعد رشق الشبان للجنود والأبراج العسكرية بالحجارة، فيما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة على الشبان.