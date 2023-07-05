مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد

نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين، وكذلك لإبعاد الفلسطينيين عن مسارات اقتحام المستوطنين.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت تضييقات وإجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين، وكذلك لإبعاد الفلسطينيين عن مسارات اقتحام المستوطنين.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وأمس الثلاثاء، اعتقلت شرطة الاحتلال، ثلاثة من موظفي الأوقاف أثناء تأديتهم عملهم داخل المسجد الأقصى، في وقت تواصل منع لجنة الإعمار من القيام بأعمال الصيانة والترميم بالمسجد، لليوم الرابع على التوالي.

وأفرجت الشرطة عن حارس الأقصى محمد الصالحي بشرط الإبعاد عنه لمدة أسبوع، ومددت اعتقال الحارس عرفات نجيب وموظف الإعمار حسام سدر لليوم.

ويواصل المقدسيون دعواتهم إلى تكثيف الحشد والرباط في القدس والمسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.