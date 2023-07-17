نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، 25 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم 16 من محافظة الخليل، وبقية المعتقلين من محافظاتمختلفة من الضفة.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال شنّت، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في الضّفة الغربية، طالت 25 مواطنًا، بينهم 16 حالة اعتقال من محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، وأريحا، والقدس، وجنين.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ "قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من عائلة أمين عطا النجار من محافظة الخليل، وهم عمار النجار، وأخوته عامر وباسل ومعاذ، ووالدهم أمين النجار، وزوجة المعتقل عمار، ولاحقا جرى الإفراج عن عامر، ومعاذ، ووالدهم أمين النجار، وزوجة المعتقل عمار، وتم استدعائها مجددا صباح اليوم، وأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على شقيقه معاذ قبل الإفراج عنه لاحقًا، فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظة الخليل على مخيم الفوار، وبلدات بيت أمر، وبيت كاحل، ومدينة دورا".

وأكّد نادي الأسير مجددا على أنّ "عمليات الاعتقال في تصاعد مستمر لا سيما مع تصاعد المواجهة مع الاحتلال، حيث تشكّل عمليات الاعتقال أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيليّ الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها، في محاولة مستمرة منه لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة".

يشار إلى أنّ الاحتلال اعتقل في النصف الأول من العام الجاري ما يزيد عن 4 آلاف فلسطيني.