إهمال طبي بحق أسيرين من أريحا

قالت هيئة الأسرى في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال تمعن في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، "فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم".

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حالتين مرضيتين داخل "سجن رامون" الإسرائيلي لأسيرين فلسطينيين من محافظة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وقالت هيئة الأسرى في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال تمعن في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، "فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم".

ونوهت إلى أن حالة الأسير ثائر دواس من محافظة أريحا يعاني من وخزة بالصدر بالجهة اليسرى، وارتفاع بعدد نبضات القلب، وضيق بالتنفس وصعوبة بالشهيق والزفير.

وأردفت: "وعند مراجعة العيادة يتم إجراء فحص عيني دون تقديم أي علاج للأسير أو تحويله لمختص لفحصه، ويكتفوا بإعطائه المسكنات فقط".

وأشارت إلى أن الأسير حسين عطية يعاني من التهاب بالشعر "الثعلبة"، ويتساقط الشعر مكان الالتهاب، وقد تم مراجعة العيادة ويتم إعطاءه أدوية دون "تحسن"، علما أنه لم يتم فحص الأسير من قبل طبيب جلدية".

يوجد نحو 700 معتقل فلسطيني مريض بسجون الاحتلال بينهم 24 مصابا بالسرطان، وفق معطيات لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

ومن بين الأسرى المرضى، 554 معتقلا، يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات.

وتشير معطيات نادي الأسير، إلى "استشهاد 236 معتقلا داخل السجون منذ العام 1967، بينهم 75 جراء سياسة الإهمال الطبي".

وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 12 أسيرا أقدمهم أنيس دولة، الذي استشهد في سجن "عسقلان" في عام 1980.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وفق مؤسسات حقوقية مختصة، نحو 5000 أسير؛ منهم 32 أسيرة، وقرابة الـ 160 طفلا، و1132 معتقلا إداريا، إلى جانب أكثر من 500 أسير مريض.