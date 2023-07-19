الخليل: إصابات إثر مواجهات مع الاحتلال في محيط جامعة بوليتكنك

أصيب عدد من المواطنين والطلاب بحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال في أعقاب اقتحامها محيط جامعة بوليتكنك.

اندلعت مواجهات بين طلاب جامعة بوليتكنك وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت الأربعاء محيط الجامعة في مدينة الخليل.

وجاء في التفاصيل، أن المواجهات اندلعت بين الطلاب العزل وقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء ووادي الهرية وضاحية البلدية وعيصى.

وأطلقت قوات الاحتلال التي احتجزت عددا من الطلاب والطالبات ودققت في بطاقاتهم الشخصية، قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين والطلاب بحالات اختناق إثر استنشاق الغاز السام.

كما احتجزت قوات الاحتلال شابا على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل وأطلقت سراحه لاحقا.

إلى ذلك، حوّلت قوات الاحتلال منزلا إلى نقطة مراقبة في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله.

وقال مالك المنزل، نعيم ربحي عصفور، إن "قوات الاحتلال اقتحمت المنزل الذي يطل على الشارع الواصل بين محافظتي رام الله ونابلس واعتلت سطحه، علمًا أنه مكون من ثلاثة طوابق".

وأضاف أن "هذه المرة الثانية التي يحوّل فيها جنود الاحتلال المنزل إلى نقطة مراقبة خلال أسبوع، ما تسبب بالذعر للأطفال والعائلة في المنزل"؛ حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء "وفا".