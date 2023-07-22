بيت لحم: الاحتلال يعتقل 3 شبان بزعم تنفيذ عملية طعن

وزعم الاحتلال أن اعتقال الشبان الثلاثة من بيت لحم يأتي على خلفية عملية طعن المستوطن جنوبي القدس، يوم الخميس الماضي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة شبان من منطقة العبيات شرقي بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يزن شادي عبيات (18 عاما)، وإبراهيم عوض عبيات (19 عاما)، ومحمد محمود عبيات، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وكان قد زعم الاحتلال أن اعتقال الشبان الثلاثة من بيت لحم يأتي على خلفية عملية طعن المستوطن جنوبي القدس، يوم الخميس الماضي.

إصابة المستوطن بجروح إثر عملية طعن يوم الخميس

أصيب مستوطن، مساء الخميس، بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن، في مستوطنة "غيلو" جنوبي مدينة القدس المحلتة.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إنّها تلقت بلاغًا عن حادث طعن في "غيلو"، حيث تمت إحالة شخص مصاب بجروح خطيرة من مكان الحادث لتلقي العلاج الطبي.

وأضافت أنه "تم استدعاء أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وشرعوا بنشاط مسح وتمشيط عن أحد المشتبهين بتورطه بارتكاب الطعن، حيث قام بالهرب من مكان الحادث".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، إنّ إسرائيليًا يبلغ من العمر 30 عام أصيب بجروح خطيرة، إثر تعرضه للطعن في حيّ "غيلو".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اعتقال مشتبه به واحد على الأقل، مشيرة إلى أن جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، يشارك في الجريمة التي "تتصاعد الشبهات بأنها ارتكبت على خلفية قومية".