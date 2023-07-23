للتوسع الاستيطاني: الاحتلال يجرف أرض بالخليل ونابلس

شرعت جرافات الاحتلال بأعمال حفر وتجريف في الأراضي تحت حماية قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين المسلحين، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بحجة أنها "منطقة عسكرية" مغلقة.

قامت جرافات تابعة للمستوطنين ولسلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بأعمال حفر وتجريف لأراضي الفلسطينيين في منطقة خلة طه قرب دورا جنوب مدينة الخليل، وكذلك تجريف مساحات من الأراضي جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

ووصلت قوات الاحتلال صباح اليوم إلى خلة طه برفقة عدد من الجرافات، وطردت رعاة الأغنام وأطلقت قنابل الغار والصوت باتجاههم.

وشرعت جرافات الاحتلال بأعمال حفر وتجريف في الأراضي تحت حماية قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين المسلحين، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بحجة أنها "منطقة عسكرية" مغلقة.

ووفقا لأحد السكان فإن أعمال التجريف تستهدف قرابة 15 دونما من أراضي الفلسطينيين في المنطقة، التي تتعرض منذ سنوات لاعتداءات واسعة من المستوطنين ومحاولات الاستيلاء عليها.

ويتخوف الفلسطينيين من أن أعمال الحفر والتجريف قد تكون مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الواقعة بالقرب من مستوطنة "نتيغهوت".

وشرع مستوطنون بأعمال تجريف في أراضٍ، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن جرافات تابعة للمستوطنين جرفت أراضي بين بلدتي عقربا ومجدل بين فاضل.

وأضاف أن هذه الأراضي تشهد بين فترة وأخرى اعمال تجريف، وحاول المستوطنون زراعتها بالأشجار قبل شهور.

وتشهد الضفة منذ بداية العام الحالي، حالة تصعيد شديد جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

وارتكب المستوطنون 525 اعتداء منذ مطلع العام 2023 وحتى 4 تموز/يوليو الحالي، أسفر 137 اعتداء منها عن إصابات بين الفلسطينيين، فيما أسفر 388 اعتداء عن أضرار في ممتلكاتهم.