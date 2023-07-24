عباس في تركيا لإجراء محادثات مع إردوغان

سيناقش الرئيسان مستجدات الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني، وبعض التطورات الإقليمية والدولية.

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإثنين إلى العاصمة التركية أنقرة للقاء نظيره رجب طيب إردوغان، بناء على دعوة الأخير.

وكان في استقبال عباس بمطار أسن بوغا، نائب وزير الخارجية التركي محمد كمال بوزاي والسفير الفلسطيني لدى أنقرة فائد مصطفى.

ومن المقرر أن يلتقي عباس بالرئيس أردوغان غدا الثلاثاء لبحث العلاقات الثنائية.

كما سيناقش الرئيسان مستجدات الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني، وبعض التطورات الإقليمية والدولية.

وأشارت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى أن الرئيسين سيستعرضان خلال اللقاءات التي ستجري غدا العلاقات التركية – الفلسطينية بجميع جوانبها.

وسيبحث الجانبان أيضا الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين؛ وفقا للبيان.