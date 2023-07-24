غزة: محكمة عسكرية تؤيد حكم الإعدام لقاتل الشرطي خالد مصلح

حكمت المحكمة العسكرية العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة الاستئناف بحق المدان عصام سليمان محمد النباهين من سكان النصيرات، من مواليد عام 1990، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2023، بالإعدام شنقا حتى الموت.

أيدت المحكمة العسكرية العليا، اليوم الإثنين، حكم الإعدام شنقا حتى الموت على المدان بجريمة قتل الشرطي خالد مصلح في قطاع غزة.

وحكمت المحكمة العسكرية العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة الاستئناف بحق المدان عصام سليمان محمد النباهين من سكان النصيرات، من مواليد عام 1990، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2023، بالإعدام شنقا حتى الموت.

وجاء الحكم على تهمة القتل قصدا مع سبق الإصرار، سندًا لنص مادة الاتهام (378/أ) معطوفا عليها المادة (379) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979، والمادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بحسب بيان النيابة العسكرية.

وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية، حكمها في القضية بتاريخ 12 تموز/يوليو الحالي، بتأييد حكم الإعدام.

من جهتها، ووجهت النيابة العسكرية التهمة للمدان، وأوضحت أنه قام بإطلاق النار على الشرطي مصلح بشكل متعمد، بتاريخ 10 يونيو 2023.

وأكدت أن الجاني كان قاصدا قتل المجني عليه وإزهاق روحه، وذلك أثناء قيام قوة شرطية بتنفيذ مذكرات قبض صادرة من النيابة العامة بحق الجاني.

وأكدت المحكمة العسكرية العليا أن الحكم المذكور هو حكم نهائي بات واجب النفاذ، بعد أن استوفى الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن منح المحكوم جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني مقتل الرقيب خالد مصلح (22 عاما) خلال تنفيذ مهمة توقيف أحد المطلوبين في 11 حزيران الماضي، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قبل اعتقاله في وقت لاحق.