استقالة رئيس وأعضاء بلدية خان يونس إثر مصرع مواطن في عملية هدم

مصرع مواطن في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال حملة للبلدية لإزالة "التعديات" والبنايات المخالفة؛ توترات واحتجاجات تطالب بمحاسبة البلدية ومسؤوليها؛ رئيس بلدية خان يونس، علاء البطة، يعلن استقالته واستقالة مجلس البلدية كاملا.

من مكان الهدم في خان يونس

أعلن رئيس بلدية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، علاء الدين البطة، اليوم الخميس، استقالته مع المجلس البلدي إثر وفاة مواطن فلسطيني بحادث تسبب به أحد موظفي البلدية العاملة في المدينة، في عملية هدم لبنايات قالت البلدية إنها "مخالفة".

وقال البطة، في بيان، إنه "نتقدم بالعزاء لعائلة قوطة بوفاة المواطن شادي أبو قوطة، أثناء قيام طواقم البلدية بإزالة تعديات على الشارع العام".

وأضاف أنه "تحملا للمسؤولية أمام هذا الحادث الأليم، أعلن استقالتي واستقالة المجلس البلدي لبلدية خان يونس".

وفي وقت سابق الخميس، تداول ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو للمواطن أبو قوطة، يوثق وفاته من جراء سقوط حائط عليه خلال إزالة جرافة تابعة للبلدية، للسور الذي يحيط بمنزله في منطقة جورة العقاد.

ووفق شهود عيان، حاول المواطن منع الجرافة من هدم السور واعتراض طريقها، إلا أن سائق الجرافة لم يكترث. واتهمت عائلة أبو قوطة بلدية خان يونس بالتسبب بوفاة ابنها.

واتهم شقيق المتوفى، عز الدين أبو قوطة، بلدية خان يونس بقتل شقيقه "بدم بارد ومع سبق الإصرار".

بدورها، قالت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة (تديرها حماس)، في بيان، إنه سيتم "تشكيل لجنة تحقيق في الحادث"، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة.

فيما قالت النيابة العامة، في بيان، إنها "ستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق كل من تثبت مسؤوليته الجزائية عن الحادث".

وعقب الحادثة أشعل مواطنون غاضبون الإطارات وأغلقوا شوارع عدة في المحافظة، وطالبوا البلدية وحركة "حماس" التي تدير قطاع غزة بتحمّل المسؤولية عمّا جرى.

وفي أعقاب التوترات، أعلن رئيس بلدية خان يونس، علاء الدين البطة، استقالته واستقالة المجلس البلدي "تحملا للمسؤولية".

وفي بيان لها، قالت حركة "حماس" في خان يونس إن البلدية "تتحمل كامل المسؤولية عمّا حدث، فلا يوجد أي مبرر لهذا السلوك غير المسؤول".

وأكدّت الحركة "تحمّل وزارة الحكم المحلي، وبلدية خان يونس مسؤوليتها الكاملة والتامة تجاه ما حدث، وعلى كل مسؤول عن هذا الحادث المستنكر المبادرة إلى تحمّل مسؤوليته فورًا".

وطالبت الحركة بلجنة تحقيق حكومية فورًا، وتعهدت بمواصلة متابعة كل التفاصيل مع الجهات الرسمية "إحقاقًا للحق، ولن نسمح مطلقًا بهذه التجاوزات مهما كانت المخالفات القانونية هنا وهناك".