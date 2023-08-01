اعتقالات بالضفة والقدس تخللتها مواجهات وإصابات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، فيما أسفرت الحملة عن اعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، وزعم ضبط وسائل قتالية تستخدم ضد المستوطنين وقوات الجيش.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مناطق، بيت لحم، ونابلس، وجنين والقدس، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 3 شبان من محافظة نابلس شمال الضفة، فيما اقتحمت القوات منطقة القنيطرة ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث اندلعت مواجهات خلفت إصابات وحالات اختناق بالغاز المدمع.

وفي مدنية نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية، واعتقلت الشاب ضياء دويكات عقب مداهمة منزله وتحطيم محتوياته في منطقة بلاطة البلد.

كما اقتحمت المنطقة الغربية واعتقلت الشاب محمد الكيلاني عقب مداهمة منزله في حي المخفية بالمدينة، واعتقلت محمد إبراهيم الجاغوب من بلدة بيتا جنوب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منتصر صالح فرج من منطقة بئر عونة شرق بيت جالا بعد دهم منزل والده وتفتيشه، بينما اعتقلت الفتى وسام زعترة من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأعاقت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، حركة الفلسطينيين جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري "دوتان" المقام على أراضي بلدة يعبد، أعاقت حركة الفلسطينيين بعد إيقاف مركباتهم والتدقيق في بطاقاتهم واستجوابهم.

إلى ذلك، نفذ فلسطينيون 19 عملا مقاوما في الضفة الغربية والقدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 19 عملا مقاوما خلال الـ 24 الأخيرة، شملت 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة وإعطاب آلية للاحتلال وتصد لاعتداءات المستوطنين.

واندلعت 10 مواجهات في مناطق متفرقة، من ضمنها مواجهات في بلدة دير ابزيغ برام الله، أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي.