إصابات إثر هجوم للمستوطنين في مسافر يطا

تتواصل اعتداءات وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، آخرها هجوم على قرية برقة شرق رام الله أسفر عن استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) برصاص المستوطنين الحي.

أصيب فلسطينيون بحالات اختناق إثر هجوم نفذه مستوطنون على المزارعين وأهالي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وجاء في التفاصيل، أن عشرات المستوطنين من مستوطنة "حفات ماعون" المقامة على أراضي الفلسطينيين في مسافر يطا، هاجموا المزارعين وأهالي قرية التوانة ودمروا مزروعاتهم بحماية قوات الاحتلال.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيلة للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حافظ الهريني (19 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب.

ويأتي ذلك فيما تتواصل اعتداءات وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وعقب هجوم على قرية برقة شرق رام الله أسفر عن استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) برصاص المستوطنين الحي.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على مركبة قرب مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها دون الإبلاغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يحيى زكريا محيسن (22 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل عقب الاعتداء عليه أثناء عودته إلى المخيم.