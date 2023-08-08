اشتباكات وإصابات بنابلس: الاحتلال يفجر منزل الشهيد خروشة

اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية عبر حاجز بيت فوريك، وانتشرت في محيط مخيمي عسكر القديم والجديد ومنطقة المساكن الشعبية لهدم منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية إطلاق النار في حوارة.

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق والرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق مختلفة بالمدينة خلال التصدي للقوات المقتحمة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية عبر حاجز بيت فوريك، وانتشرت في محيط مخيمي عسكر القديم والجديد ومنطقة المساكن الشعبية لهدم منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية إطلاق النار في حوارة والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وسمعت أصوات انفجارات متتالية تسمع في محيط مخيم عسكر الجديد والقديم وشارع المسلخ البلدي قبالة مخيم بلاطة، حيث اندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال على شارع مخيم عسكر القديم.

ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، وتم استهداف دوريات الاحتلال بعدد من العبوات المتفجرة محلية الصنع.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية إلى 58 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز تم علاجهم ميدانيا، وكذلك 12 شخصا أصيبوا بشظايا رصاص قوات الاحتلال.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته عملت في مخيم عسكر للاجئين، ودمرت منزل عبد الفتاح خروشة منفذ عملية إطلاق النار في حوارة التي قتل فيها 2 من المستوطنين في 26 شباط/فبراير الماضي.

يذكر أنه في أيار/مايو الماضي، أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مدينة نابلس، تمهيدا لهدمه.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير خالد خروشة نجل الشهيد عبد الفتاح خروشة، بمساعدة والده في تنفيذ عملية في حوارة في شباط الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.