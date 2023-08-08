الخليل: مقتل شاب بإطلاق نار خلال شجار في يطّا

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، "مقتل مواطن (30 عاما) بإطلاق نار خلال شجار وقع في بلدة يطا"، فيما ذكرت مصادر محلية أن القتيل، هو الشاب حسن كريم شريتح.

قُتل شاب من جرّاء تعرّضه لإطلاق نار خلال شجار نشب، الثلاثاء، في بلدة يطا، جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلّة.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، "مقتل مواطن (30 عاما) بإطلاق نار خلال شجار وقع في بلدة يطا".

وذكرت مصادر محلية أن القتيل، هو الشاب حسن كريم شريتح.

القتيل شريتح

وأشارت في بيان إلى أن "قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت إلى البلدة، لفرض الأمن والنظام والسيطرة على الشجار".

وأفادت مصادر محلية بأن الشجار شمل "إحراق مركبات ومنازل وممتلكات".

مركبات أُضرمت فيها النيران، في يطّا، الثلاثاء

وازدادت في الآونة الأخيرة، وتيرة جرائم القتل المرتكَبة في الضفة الغربية.

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