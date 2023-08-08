مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

تركزت الاقتحامات في محافظات رام الله، والخليل، وبيت لحم ونابلس، وجنين، خلالها تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات رام الله، والخليل، وبيت لحم ونابلس، وجنين، خلالها تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محيي الدين نجم من بلدة سيريس جنوب جنين، ومحمود وربيع الفار، والجريح حسن الشرقاوي من الزبابدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كل من: عباس صدوق، وهاني أبو طربوش، ومحمد عايد الحموز، وعمر دعدرة من بيت لحم، وموسى خالد عوض، والجريح أبي يوسف أبو ماريا من بيت أمر شمال الخليل.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ببلدة كوبر قضاء رام اللة، طالت 13 شخصا بينهم أسرى محررين.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من: زاهر أسماعيل البرغوثي، وساهر إسماعيل البرغوثي، وأنس البرغوثي، ومتعب البرغوثي، وقسام مجد البرغوثي، وإصرار مجد البرغوثي، وإباء البرغوثي، وصهيب ساهر البرغوثي، ومحمد عطيوي، وأحمد غزاوي، ووعد البرغوثي، وسامر نادر.

وأقدمت قوات الاحتلال على حملة تفتيش واسعة ودقيقة داخل المنازل، وأحدث خرابا ودمارا واسعا، واستفزاز للأهالي، وأخضعت عدد من المعتقلين للتحقيق.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال حاتم السلايمة، ومهدي عياد، وخالد عياد من أبو ديس، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة سلوان، وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، وسط اعتقالات عشوائية طالت العديد من الشبان الذين لم يحدد عددهم بعد، حسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

يأتي ذلك، فيما نفذ فلسطينيون 17 عملا مقاوما في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن إصابة مستوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووثق مركز معلومات "معطى" عملية إطلاق نار وإلقاء 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة وحرق نقطة عسكرية، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و7 مواجهات، أصيب خلالها مستوطن.