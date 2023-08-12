السعودية تعيّن سفيرا غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية

تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين سفير للسعودية في القدس، وبذلك يكون السديري أول سفير للمملكة لدى السلطة الفلسطينية.

عيّنت المملكة العربية السعودية، نايف السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة للملك غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية، وقنصلا عاما غير مقيم للمملكة في القدس المحتلة.

وتسلم مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، نسخة من أوراق اعتماد السفير السديري، على أن يتم تسليم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أوراق الاعتماد الأصلية في ما بعد.

واستقبل الخالدي السفير السعودي السديري، السبت، في مقر السفارة الفلسطينية لدى الأردن.

وقال الخالدي عقب اللقاء "نرحب بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

وأضاف "نثمن مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، وإسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، مثلما حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطوة الهامة، على طريق تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين سفير للسعودية في القدس، وبذلك يكون السديري أول سفير للمملكة لدى السلطة الفلسطينية.