مواجهات واعتقالات في الضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، وبيت لحم، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سيف أبو عامرية، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

ومن محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر الشاب محمد نصر أبو العسل من منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين في منطقتي بيت زعته والظهر في البلدة، واعتقلت كلا من: مهدي محمد حماد أبو مارية، ومحمد ذياب صبارنة، وإبراهيم عيسى بحر، ونقلتهم إلى معسكر "عصيون" المقام على أراضي البلدة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد قضاء جنين، فيما تم احتجاز ثلاثة شبان.

واقتحمت قوات الاحتلال يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في مركز البلدة، حيث احتجزت تلك القوات ثلاثة شبان لم تعرف هوياتهم.