الاحتلال يهدم مدرسة قرب رام الله ومنشآت سكنية بالأغوار

اقتحمت قوات الاحتلال خربة حمصة التحتا من جهة حاجز الحمرا العسكري، وشرعت بتفكيك منشآت سكنية في المنطقة ومصادرتها.

فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، منشآت سكنية في خربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية.

واقتحمت قوات الاحتلال خربة حمصة التحتا من جهة حاجز الحمرا العسكري، وشرعت بتفكيك منشآت سكنية في المنطقة ومصادرتها.

وأكد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات أن قوات الاحتلال فككت مسكن يعود ملكيته لعائلة جعفر عبد الباسط بشارات واستولت عليه، وهو عبارة عن كرفان مقدم من مؤسسات دولية، بعد قيام سلطات الاحتلال بهدم مسكنه الأصلي خلال الشهر الماضي.

وصادرت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، مركبة خاصة لفلسطيني، أثناء عمله في مسجد قرية كردلة بالأغوار الشمالية.

الاحتلال يهدم مدرسة عين سامية

هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، مدرسة تجمع عين سامية البدوي، شرق رام الله، وذلك بعد عدة شهور من تهجير سكان القرية، -التي تقيم فيها 37 عائلة- إثر الاعتداءات الواسعة والعنيفة التي استهدفت سكان التجمع بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

وكانت مدرسة عين سامية التي أصدر الاحتلال نهاية العام الماضي قرارا بهدمها، أُقيمت على أرض تبرع بها فلسطيني من بلدة كفر مالك، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبتمويل أوروبي من خلال إحدى المؤسسات الدولية. وبنيت بجهود متطوعين، لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوي.

وكان سبق قرار الاحتلال بهدم المدرسة، توزيع إخطارات على سكان التجمع البدوي عين سامية في آب/ أغسطس من العام الماضي، تقضي بهدم القرية كاملة بزعم أنها مقامة على أراضي مملوكة لسلطات الاحتلال.

ونفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 897 اعتداء، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، وفق هيئة الجدار والاستيطان.