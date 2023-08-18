إصابات خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرات في الضفة

خرجت مسيرات بعد صلاة الظهر تجاه الأراضي المهددة بالمصادرة لأغراض استيطانية، في بلدات بيت دجن وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم شرقي قلقيلية، شمالي الضفة، قبل أن يفرقها جيش الاحتلال بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

أصيب 11 شخصا بجراح، وعشرات بحالات الاختناق، اليوم الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات أسبوعية منددة بالاستيطان، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وخرجت مسيرات بعد صلاة الظهر تجاه الأراضي المهددة بالمصادرة لأغراض استيطانية، في بلدات بيت دجن وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم شرقي قلقيلية، شمالي الضفة، قبل أن يفرقها جيش الاحتلال بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع إصابات.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي في بيان صحافي، إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية في كفر قدوم، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق".

أما في بلدة قريوت جنوبي نابلس، فقد اندلعت مواجهات بين العشرات ومستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وأشار الناشط في قضايا الاستيطان، بشار القريوتي، إن مواطنا أصيب برصاص حي أطلقه مستوطن في قريوت، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي بيت دجن شرقي نابلس، أُصيب عشرات الشبان بالاختناق، من جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم مراسل صحافي، وجرى علاجهم ميدانيا.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم، ويعتدي عليهم.