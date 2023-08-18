الاحتلال يقتحم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة فجر الجمعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين وبلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء، واندلعت مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وداهمت عدة أحياء فيها، كما اقتحمت قرية مثلث الشهداء ومدخل بلدة قباطية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع تلك القوات التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز السام المسيل للدموع والأعيرة النارية، أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين وقرية طورة غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري، في محيط يعبد وقراها.

وكانت قد أكدت الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مجموعات قباطية - سرايا القدس، في بيان صحافي، أن مقاتليها استهدفوا تمركزا لقوات الاحتلال على محيط دوار الشهداء بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

ودوت صافرات الإنذار في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم، بعد اقتحام قوات الاحتلال أطراف المخيم.