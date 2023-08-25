الضفة: إصابات في مواجهات مع الاحتلال واعتداءات المستوطنين

في بيت دجن شرق نابلس، قمعت قوات الاحتلال المسيرة التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية، واعتدت على صحافي.

من المواجهات في كفر قدوم

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق من جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وإثر اعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

في كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي نظمت تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب في القرية، بمشاركة المئات الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.

وفي بيت دجن شرق نابلس، قمعت قوات الاحتلال المسيرة التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية، واعتدت على صحافي.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المشاركين في المسيرة، واعتدت بالضرب على الصحافي محمد أبو ثابت خلال تغطيته المسيرة.

وجاءت المسيرة بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي سياق إرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة، اقتحم مستوطنون نبع قريوت جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين تصدوا للاقتحام، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

وكثف المستوطنون خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم للنبع بشكل أسبوعي، وحطموا أقفاله عدة مرات في محاولة للاستيلاء عليه.

واعتدى مستوطنون على فلسطينيين في منطقة قلقس جنوب الخليل، وبحسب شهود عيان فإن مستوطنين هاجموا المواطنين ومركباتهم في دوار خربة قلقس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين على المواطنين، فيما أغلقوا الطرق القريبة من المستوطنات بحماية قوات الاحتلال، والتي تشكل الطرق الرئيسة لوصول الفلسطينيين إلى مدينة الخليل.