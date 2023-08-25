غزة: إصابات إثر استهداف الاحتلال متظاهرين قرب السياج

جاء الاحتجاج بدعوة أطلقها شبان على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

أطلق جيش الاحتلال مساء الجمعة قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عشرات المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

ونقلت 3 إصابات من جراء اعتداء الاحتلال على المتظاهرين شرق ملكة شرق مدينة غزة.

وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عشرات الفلسطينيين الذين اقتربوا من السياج الفاصل.

وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات المستخدمة، ورفعوا العلم الفلسطيني خلال احتجاجهم.

وفي السياق، أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في عرض بحر السودانية شمال قطاع غزة.

وجاء الاحتجاج بدعوة أطلقها شبان على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وأصيب عدد من المصلين الجمعة إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم عند أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما ادعت قوات الاحتلال إصابة عدد من عناصرها بعد رشقهم بالحجارة.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على مصلين عند باب الأسباط.