مقتل شاب طعنا داخل مسجد غرب رام الله

أسفرت جريمة طعن ارتكبت داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في بلدة رنتيس غرب رام الله، عن مقتل شاب فيما اعتقلت الشرطة شخصا بالضلوع فيها.

قتل الشاب بسام دنون إثر تعرضه للطعن داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في قرية رنتيس غرب مدينة رام الله.

وحسب المعلومات الواردة، فإن القتيل تعرض للطعن في منطقة الرقبة على يد شخص من البلدة أثناء خطبة صلاة الجمعة داخل المسجد.

وأفيد بأن الضحية نقل إلى حاجز عسكري قرب رنتيس من ثم إلى أحد المستشفيات في مناطق الـ48، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأعقب جريمة القتل إحراق منزل في بلدة رنتيس، فيما وصلت الشرطة وباشرت التحقيق في الجريمة وتطريق الأحداث.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن "شرطة رام الله والبيرة قبضت على شخص قام بطعن آخر داخل مسجد في رنتيس".