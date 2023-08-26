"كتائب القسام" تتبنى عملية حوارة الأخيرة قبل أسبوع

نشرت كتائب القسام "صورة" على صفحتها عبر "تلغرام"، تُشير فيها إلى تبنيها للعملية بجانب صورة إضافية لعملية حوارة في 26 من شهر شباط/فبراير الماضي.

(من المكان الذي نفذت فيه العملية/ gettyimages)

أعلنت كتائب القسام في الضفة الغربية المحتلة، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، عن تبنيها لـ "عملية حوارة الثانية" التي نُفذت السبت الماضي وأسفرت عن مقتل إسرائيليين إثنين.

جاء ذلك عبر نشرها لـ "صورة" على صفحتها عبر "تلغرام"، تُشير فيها إلى تبنيها للعملية، بجانب صورة إضافية لعملية حوارة في 26 من شهر شباط/فبراير الماضي.

وفي تعقيب لحركة حماس على تبني كتائب القسام عملية حوارة الأخيرة، اعتبر الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، أن "حماس ترفع مستوى التحدي مع العدو الصهيوني الذي يهدد ويتوعد ونقول له أن كل هذه التهديدات لن توقف مسار المقاومة".

وأضاف في تصريحات لإذاعة الأقصى: "المقاومة أصبحت أكثر حضور وأكثر قوة على الفعل والإنجاز لإيقاع الخسائر في قوات الاحتلال".

وتابع: "الاحتلال فشل ويفشل على الدوام في أن يوقف المقاومة التي تضرب من جنين إلى الخليل وتوقع خسائر"، مشددًا على أن "كتائب القسام في قلب المعركة في الضفة الغربية كما كانت دائمًا هي في صدام ونضال مستمر ومتواصل".