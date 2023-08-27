إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة

أسفرت مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين عن إصابة فلسطينيين بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

أصيب فلسطينيون برصاص الاحتلال المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق من جراء مواجهات اندلعت في الضفة الغربية المحتلة مساء الأحد.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا أصيب بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وفي قرية مادما جنوب نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال التصدي لهجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية من قرية مادما بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وحاولت قوات الاحتلال والمستوطنين تحطيم أبواب ونوافذ عدد من المنازل، في هجوم هو الثاني الذي يشنه المستوطنون على القرية مساء الأحد.

وفي الرام شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها البلدة، والتي تخللها إلقاء قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.