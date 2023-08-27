اعتداءات المستوطنين: اقتحامات للأقصى ومنع الرعاة من الوصول للمراعي بطوباس

أفاد الناشط في اللجان الشعبية أيمن غريب، بأن مجموعة من المستوطنين منعت الرعاة في منطقة "الثعلة" شرق عاطوف جنوب طوباس، من الوصول إلى المراعي القريبة من خيامهم.

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي وفرت الحراسة لعصابات المستوطنين بالضفة الغربية التي واصلت الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنع مستوطنون صباح اليوم الأحد، الرعاة من الوصول إلى المراعي القريبة من خيامهم شرق عاطوف قضاء طوباس.

وأفاد الناشط في اللجان الشعبية أيمن غريب، بأن مجموعة من المستوطنين منعت الرعاة في منطقة "الثعلة" شرق عاطوف جنوب طوباس، من الوصول إلى المراعي القريبة من خيامهم.

وأضاف، أن المستوطنين تجولوا قرب خيام الفلسطينيين، وهددوهم بحرق خيامهم.

يذكر أن اعتداءات المستوطنين، بحماية الاحتلال، أصبحت شبه يومية بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ومنذ الصباح، نشرت شرطة الاحتلال وحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة.

وفرضت شرطة الاحتلال تضييقات على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند أبوابه الخارجية.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.