مواجهات مع قوات الاحتلال في العوجا وغرب رام الله

وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها العوجا شمال أريحا وغرب رام الله؛ تخللها قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت دون الإبلاغ عن إصابات.

من المواجهات مع قوات الاحتلال غرب رام الله

اندلعت مساء الإثنين مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العوجا واندلعت مواجهات على إثرها بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بشكل كثيف قرب ملعب العوجا وسط البلدة؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال مساء الإثنين في قرية خربثا بني حارث وبلدة بيتونيا غرب رام الله.

واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية خربثا بني حارث ومحاولة استيلائها على جرافة لأحد المواطنين، إذ أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع دون الإبلاغ عن إصابات.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتونيا قرب سجن "عوفر"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.