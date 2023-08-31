إصابة خطيرة بمواجهات مع أمن السلطة بطولكرم

أكدت مصادر طبية إصابة الشاب فراس لؤي راسم عباس (22 عاما) بكسر في جمجمته بعد إطلاق عناصر أجهزة السلطة قنبلة صوت على وجهه مباشرة، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت بمدينة طولكرم.

أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة في ساعات متأخرة من الليل، بقنبلة صوت أطلقتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينينة مباشرة على وجه أحد المحتجين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية على مقتل الشاب عبد القادر زقدح صباح، أمس الأربعاء.

وأكدت مصادر طبية إصابة الشاب فراس لؤي راسم عباس (22 عاما) بكسر في جمجمته بعد إطلاق عناصر أجهزة السلطة قنبلة صوت على وجهه مباشرة، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت بمدينة طولكرم، ويجري الترتيب لنقله إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس لخطورة حالته الصحية".

واندلعت مواجهات بين المواطنين الغاضبين وأجهزة أمن السلطة عقب مقتل الشاب عبد القادر زقدح صباح يوم الأربعاء، برصاص أجهزة السلطة الأمنية، وذلك على خلفية احتجاج المواطنين على إزالة حواجز وضعها المقاومون في مخيم طولكرم لإعاقة اقتحام الاحتلال للمخيم.