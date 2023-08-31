تخللتها اشتباكات ومواجهات: اعتقالات وإصابات بالضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، أسفرت عن إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق، وكذلك اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

في مدينة نابلس، استهدف الشبان آليات وجرافات الاحتلال بـالزجاجات الحارقة، خلال اقتحامها محيط قبر يوسف.

وأطلق مسلحون فجر اليوم الخميس، النار على جنود وآليات الاحتلال، وألقوا عبوات ناسفة محلية الصنع، خلال تواجد جيش الاحتلال في محيط مخيم بلاطة.

وأصيب 3 جنود من جيش الاحتلال، في تفجير عبوة ناسفة استهدف قوة إسرائيلية، عقب اقتحام المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه الطبية تعاملت مع 94 إصابة برصاص وغاز جيش الاحتلال، خلال المواجهات في محيط قبر يوسف شرقية نابلس.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان، أن طواقمه تعاملت مع إصابة واحدة بالرصاص الحي نقلت للمستشفى، 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط علاج ميداني، إصابتان بالشظايا علاج ميداني، و94 حالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز المُدمع السام عولجت ميدانيًا.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسير المحرر علاء الأعرج، من بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، خلال عودته إلى منزله في مدينة نابلس.

ونصبت قوات الاحتلال كمينا للأعرج قرب حاجز "زعترة" العسكري جنوبي نابلس، واعتقله من المركبة التي كان يستقلها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان قضاء جنين، وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة والاشتباك مع القوات المقتحمة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد عثمان أبو خرج، في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أبو خرج شقيق الشهيد عثمان أبو خرج، من منزله في بلدة الزبابدة.

يأتي ذلك، فيما استهدف شبان البرج العسكري لجيش الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس بالمفرقعات النارية.

واعتقلت قوات الاحتلال والدي الشهيد خالد سامر الزعانين من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد اقتحام منزلهم وتحطيم محتوياته

في محافظة رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتونيا، حيث اعتقلت القوات الشاب هيثم حبوب عقب اقتحام منزله في البلدة.

واستهدف مسلحون آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال الانسحاب من بلدة بيتونيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الغني معطان وعبد الجبار نوابيت من بلدة برقا.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما أغلقت مدخلي مدينة أريحا الجنوبي والشمالي بحواجز عسكرية.