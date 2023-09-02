غزة: إصابات إثر استهداف الاحتلال متظاهرين قرب السياج الفاصل

استهدف الجيش الإسرائيلي فلسطينيين خرجوا للتظاهر قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع السبت، إثر تفريق جيش الاحتلال تظاهرة قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وجاء في التفاصيل، أن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق من جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل غاز مسيل للدموع تجاه تظاهرة اقتربت من السياج الفاصل.

وخرجت التظاهرة تضامنا مع القدس والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في مواجهة الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال والمستوطنين.

وكان قد أصيب 9 فلسطينيين الجمعة بجراح والعشرات بحالات اختناق إثر تفريق الاحتلال تظاهرة قرب السياج الفاصل، خرجت تضامنا مع الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور توترا متصاعدا مع استمرار اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للبلدات الفلسطينية، ما يسفر عن شهداء وإصابات وأضرار في الممتلكات والمنازل.