مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

في محافظة رام الله، شهد شارع القدس - رام الله مواجهات عنيفة ألقى خلالها الشبان زجاجات حارقة على الدوريات العسكرية، كما اندلعت مواجهات في حي سطح مرحبا بمخيم الأمعري مع عشرات الشبان، فيما أحرق الجنود مركبة لأحد الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك خلال حملة اقتحامات وتفتيشات تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات مسلحة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "قوات الجيش اعتقلت خلال الليل وفجر اليوم 19 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية"، كما تعرضت القوات لإطلاق نار وإلقاء عبوات ورشق بالحجارة.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان من محافظة رام الله والبيرة، هم: صبر الطويل، وعبدو البواب، عدي حمدان، وجميعهم من مخيم الأمعري، يضاف إليهم الطالبين في جامعة بيرزيت أمجد سلامة من مخيم الجلزون، ومجد حجاج من مدينة البيرة، فيما اعتقلت الشاب وائل الجمل من الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال رائد محمد حمدان، وصلاح الدين الجمزاوي من عناتا شرق القدس المحتلة.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة يعبد بعد دهسهما من قبل جيب عسكري، واستولت على دراجتهما النارية وسط اندلاع مواجهات.

وطاردت دوريات الاحتلال الشابين أثناء قيادتهما دراجتين نارية، بعد اقتحام يعبد ومداهمة حي البعاجوة صدمهما واعتقالهما، ولا تزال هويتهما مجهولة.

وشهدت الليلة الماضية وفجر اليوم، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت يعبد وداهمت عدة أحياء، وسيرت آلياتها في خطوة استفزازية ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال

وتركزت المواجهات في مجمع الكراجات والمدارس وأحياء الحمارشة والعمارنة والسلمة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي محافظة رام الله، شهد شارع القدس - رام الله مواجهات عنيفة ألقى خلالها الشبان زجاجات حارقة على الدوريات العسكرية، كما اندلعت مواجهات في حي سطح مرحبا بمخيم الأمعري مع عشرات الشبان، فيما أحرق الجنود مركبة لأحد الفلسطينيين.