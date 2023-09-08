إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة

الاحتلال يقمع المسيرات الأسبوعية التي انطلقت ظهر اليوم، في الضفة، رفضا للاستيطان؛ ويستهدف المشاركين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما يسفر عن وقع إصابات.

من المسيرة في بيت دجن (Getty Images)

أصيب 3 أشخاص بجراح وعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات أسبوعية منددة بالاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مسيرات خرجت تجاه الأراضي المهددة بالمصادرة لأغراض استيطانية، في بلدات بيت دجن وقريوت وبيتا في محافظة نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية وعلى الحاجز الشمالي للمدينة شمالي الضفة.

وقام جيش الاحتلال بقمع المسيرات والاعتداء على المشاركين فيها بمحاولة لتفريقها، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع إصابات.

وقالت لجنة المقاومة الشعبية في كفر قدوم شرقي قلقيلية، في بيان، إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية في كفر قدوم، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني، وعشرات بالاختناق".

أما في بلدة قريوت جنوب نابلس، فقد اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين ومستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي.

وأشار الناشط في قضايا الاستيطان، بشار القريوتي، إلى أن عشرات المواطنين في بلدة قريوت أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي بيت دجن وبيتا، ذكرت مصادر محلية أن عشرات الشبان أصيبوا بالاختناق من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.