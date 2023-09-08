غزة: الاحتلال يعيد فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري الأحد

سلطات الاحتلال قرر إعادة فتحر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة المحاصر، بعد أن كان قد أغلقه يوم الثلاثاء الماضي، بزعم العثور على "مواد متفجرة" في شحنة للملابس كانت متجهة للضفة.

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت السماح باستئناف تصدير البضائع من القطاع المحاصر إلى الضفة الغربية المحتلة وداخل إسرائيل، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقالت اللجنة التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بقرار "إعادة السماح بالتصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب القطاع)، ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما كان عليه الأمر قبل الإغلاق الأخير".

وأكد منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق المحتلة، إعادة فتح المعبر بدءا من الساعة السادسة صباح يوم الأحد المقبل، وذلك في أعقاب "تقييم الوضع الأمني والانتهاء من الترتيبات الأمنية وتنفيذ الدروس المستفادة من عمليات التفتيش".

وجاء في بيان صدر عن وحدة المسنق التابعة لوزارة أمن الاحتلال أن أجهزته الأمنية "لن تسمح للعناصر الإرهابية (على حد تعبيرها) باستغلال الوسيط المدني والإنساني في قطاع غزة لأغراض عسكرية والقيام بأعمال إرهابية".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه "سيتم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم يوم الأحد كالمعتاد، بعد إغلاقه هذا الأسبوع أمام تصدير البضائع من قطاع غزة إثر محاولة تهريب متفجرات".

والثلاثاء، أوقفت السلطات الاحتلال تصدير وتسويق بضائع غزة للضفة وإسرائيل، عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، بزعم العثور على "مواد متفجرة" في شحنة للملابس كانت متجهة للضفة.

وحذرت مؤسسات حكومية وأهلية فلسطينية من "خطورة" القرار الإسرائيلي بوقف التصدير، و"تأثيرات كارثية" على الأوضاع المعيشية التي يعانيها سكان قطاع غزة.

و"كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري شبه الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ويتسبب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة لسكانه.