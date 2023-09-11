مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالأقصى

تواصل "منظمات الهيكل" المزعوم تحضيراتها لحشد المستوطنين بشكل واسع لاقتحامات المسجد الأقصى، خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ اعتبارا من منتصف أيلول/ سبتمبر الحالي.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين والحد من تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وذكرت دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتقلوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة..

يأتي ذلك، فيما تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.

وكثف المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية.

وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم تحضيراتها لحشد المستوطنين بشكل واسع لاقتحامات المسجد الأقصى، خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ اعتبارا من منتصف أيلول/ سبتمبر الحالي.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين

وفي سياق التضييق على المقدسيين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، ثلاثة شبان من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الشابين مهران عمار حميدان، ومحمود مشهور منصور من بلدة بدو شمالي المدينة، ومحمود زحايكة من بلدة جبل المكبر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي سياق متصل، مددت شرطة الاحتلال اعتقال الشاب عماد العباسي من بلدة سلوان ليوم الخميس المقبل.