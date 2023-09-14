الاحتلال يعتقل 3 شبان على حدود غزة

أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان، لم تعرف هوياتهم بعد، شرق حي النهضة شرق رفح، عند اقترابهم من الشريط الحدودي شرق المدينة.

الاحتلال يطلق النار على أي فلسطيني يقترب من الأراضي الحدودية (Getty Images) (Getty Images)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

ويعلن جيش الاحتلال بين فينة وأخرى، عن اعتقال شبان على الحدود الشرقية والشمالية، لقطاع غزة بدعوى "التسلل".

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق النار على أي فلسطيني يقترب من الأراضي الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتقوم باعتقاله.

كما تمنع قوات الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها في المناطق الحدودية.

ومساء أمس الأربعاء، استشهد خمسة شبان فلسطينيين وأُصيب 25 آخرون، جراء انفجار عبوة خلال فعالية سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

والشهداء الخمسة هم: براء وائل الزرد، وأحمد عز الدين الجعبري، وناصر رامي نوفل، ومحمد عمر قدوم، وفارس مطر.

وبحسب إفادات شهود عيان، فإن الشهداء ارتقوا نتيجة كمين محكم نصبه الاحتلال لهم، قرب السياج الحدودي، وليس بانفجار عبوة كانت مع المتظاهرين.

وقال شاهد عيان، إن جسمًا مشبوها بطول نصف متر، كان مزروعا عند السياج الحدودي أثناء المشاركة في فعالية وطنية، وحين اقترب الشبّان لاكتشاف أمرها، انفجرت بمجموعة من المتظاهرين، وأسفرت عن شهداء وجرحى.