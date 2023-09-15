الاحتلال يقتحم أبو ديس: إصابات بالاختناق ومعتقَلون واحتراق منزل ومستودع سيارات

أسفرت المواجهات مع الاحتلال عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، واحتراق منزل، ومستودع للسيارات، من جرّاء القنابل التي أطلقها جنود الاحتلال.

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقلت خمسة آخرين، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها قوات خاصة وكلاب بوليسية، اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، واحتراق منزل، ومستودع للسيارات، من جرّاء القنابل التي أطلقها جنود الاحتلال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة وفتشتها، قبل أن تعتقل خمسة مواطنين، هم: محمد بدر الحوت، ونبيل أسامة بدر، ومؤيد عطا الله، ومحمد أبو هلال، وجوهر ناصر جوهر.

تسببت قنابل الغاز التي تلقي بها قوات الاحتلال باشتعال مستودع للسيارات في #أبو_ديس، ويُظهر الفيديو انبعاث الدخان من جرّاء الحريق الضخم من المسجد الأقصى.



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وفي سياق ذي صلة، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنعت مرور المركبات والمواطنين.

وأفاد شهود عيان بأن إغلاق الحاجز تسبب بأزمة مرورية خانقة، وصلت عدة كيلومترات.

وأشارت مصادر محليّة إلى أن إغلاق الحاجز تزامن مع انتشار آلاف من أفراد شرطة الاحتلال في أحياء القدس، الذين نكلوا بالمواطنين والقادمين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وشددوا من إجراءات التفتيش على أبواب المسجد، وأبواب البلدة القديمة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، بما فيها القدس، وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر اليوم، بذريعة الأعياد اليهودية.