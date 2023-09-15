مفتي فلسطين: 27 أيلول ذكرى مولد الرسول العربي

مفتي فلسطين: "اليوم الجمعة المتمم لشهر صفر لعام 1445هـجري، وأن يوم السبت (16/9/2023) هو الأول من شهر ربيع الأول، وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم الأربعاء 27/9/2023".

يحتفل المسلمون في أنحاء 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، بذكرى مولد الرسول العربي الأكرم محمد، عليه الصلاة والسلام، بطرق تختلف من بلد إلى آخر بحسب العادات والتقاليد السائدة فيه.

وفي هذا السياق، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ د. محمد حسين، عن "اليوم الجمعة المتمم لشهر صفر لعام 1445هـجري، وأن يوم السبت (16/9/2023) هو الأول من شهر ربيع الأول، وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم الأربعاء 27/9/2023".

وانتهز المفتي العام هذه المناسبة العطرة للتأكيد على "دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال وغلاة المتطرفين والمستوطنين ضده".