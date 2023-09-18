وسط قيود مشددة على الفلسطينيين: مستوطنون يقتحمون الأقصى

ذكرت دائرة أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، مشيرة إلى أن المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد، وسط استفزاز للمصلين والحراس.

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت التضييق على الفلسطينيين وفرض قيود مشددة على دخولهم وتنقلهم في ساحات الحرم.

وذكرت دائرة أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، مشيرة إلى أن المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد، وسط استفزاز للمصلين والحراس.

وفرضت سلطات الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وأمس الأحد خلال رأس السنة العبرية، اقتحم 423 مستوطنا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأخلت شرطة الاحتلال الأقصى من المصلين منذ ساعات الصباح، وأخرجت الشبان والنسوة منه ولاحقتهم لمنعهم من التواجد في المسجد، وأجبرت العشرات على الخروج بالقوة، وبدت ساحات الأقصى شبه خالية من المسلمين.

وحولت شرطة الاحتلال المدينة المقدسة وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها ووحداتها الخاصة، ونصبت الحواجز العسكرية في شوارع وطرقات المدينة، خشيةً من تصاعد الأوضاع مع الفلسطينيين، ووقوع عمليات.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في القدس والأقصى خلال الأيام المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحقه.

وأشارت الدعوات إلى أهمية توجه كل من يستطيع الوصول للأقصى سواء من القدس أو الداخل أو الضفة الغربية، وتحدي إجراءات الاحتلال وقيوده المستمرة حول المدينة المقدسة خاصة خلال الأعياد اليهودية التي تستمر حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.