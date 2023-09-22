إصابات في قمع الاحتلال للفعاليات المناهضة للاستيطان في الضفة

المسيرات والفعاليات المناهضة للاستيطان في الضفة العربية المحتلة تتواصل؛ الاحلال يقمع المحتجين الأمر الذي يسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين؛ حكومة الاحتلال تصادق على مخططات لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس، خلال أقل من عام.

أصيب 3 فلسطينيين بجراح وعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات أسبوعية منددة بالاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر محلية بأن مسيرات خرجت تجاه الأراضي المهددة بالمصادرة لأغراض استيطانية، في بلدات بيت دجن وقريوت وبيتا في محافظة نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفريق تلك المسيرات باستخدام الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع إصابات.

وقالت لجنة المقاومة الشعبية في كفر قدوم شرقي قلقيلية، في بيان، إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية في كفر قدوم".

وتابعت "ما أدى لإصابة 3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، في كفر قدوم". ولفتت إلى أن جميع الإصابات تم علاجها ميدانيا.

وفي بيت دجن وبيتا وقريوت، ذكرت مصادر محلية، أن عشرات الشبان أصيبوا بالاختناق من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.

ومنذ مطلع العام الجاري، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على مخططات لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس، وفق ما ذكرت مؤسسة حقوقية مساء أمس، الخميس.

ولفتت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية، في بيان، إن الحكومة الحالية صدّقت على مخططات لبناء 18223 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة، منذ كانون الثاني/ يناير 2023، وحتى أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن هذه الأعداد من الوحدات الاستيطانية الجديدة تعكس الاتجاه المتزايد في النشاط الاستيطاني في القدس وما حولها منذ عام 2021.

وأضافت: "تستمر هذه التطورات في ترسيخ واقع الدولة الواحدة المتمثلة في الاحتلال الدائم والقمع المنهجي، حيث تُمنح مجموعة واحدة حقوقها المدنية والإنسانية الكاملة، بينما تُحرم المجموعة الأخرى من تلك الحقوق"، في إشارة للفلسطينيين.

واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة، و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية.

ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس المحتلة.