الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد بلال قدح من شقبا غرب رام الله

قالت الشؤون المدنية الفلسطينية، إن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد قدح، وجرى نقله لمجمع فلسطين الطبي، ليوارى الثرى بعد ذلك، بحسب ترتيبات عائلته وذويه.

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد بلال إبراهيم حسني قدح (33 عاما) من قرية شقبا غرب رام الله.

وقالت الشؤون المدنية الفلسطينية، إن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد قدح، وجرى نقله لمجمع فلسطين الطبي، ليوارى الثرى بعد ذلك، بحسب ترتيبات عائلته وذويه.

وكان الشهيد، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، قد استشهد في 10 تموز/ يوليو الماضي، عقب إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على المدخل الجنوبي دير نظام شمال غرب رام الله.

ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف والهلال الأحمر من الوصول إليه، وإنقاذه، وتركته ملقى على الأرض حتى استشهد، واحتجزت جثمانه منذ ذلك الحين، قبل أن تسلمه اليوم.